Am 20. Juli veranstaltete die Jugendgruppe der Rotkreuzstelle Kirchberg im Rahmen der Kirchberger Ferienspiele eine kleine Wanderung.

KIRCHBERG AN DER PIELACH (pa). Dabei wurden immer wieder Pausen gemacht, bei denen den Kindern Erste Hilfe Maßnahmen näher gebracht wurden. Nachdem alle den Inhalt einer EH-Tasche genau unter die Lupe genommen hatten, lernten die Kinder das richtige Händewaschen, was vor allem in Zeiten von Corona von großer Bedeutung ist, mit Hilfe von Einweghandschuhen und weißer Farbe. Bei zwei weiteren Stationen legten die Kinder sich gegenseitig einen Kopf- und Knieverband an. Als Belohnung gab es für alle noch ein leckeres Eis.