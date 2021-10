Die Naturfreunde Rabenstein haben am 10. Oktober 2021 zum Drachenfest bei der Josef-Franz-Hütte geladen.



RABENSTEIN. Überzog am Morgen noch ein Rauhreif die Wiese, wurde diese ab Mittag von den Kindern in Beschlag genommen. Auch der heuer errichtete Spielplatz erfreute sich großer Beliebtheit. Dank der von der Sparkasse Mitte West AG zur Verfügung gestellten Drachen konnte wirklich jedes Kind einen steigen lassen.

Die Kinder hatten großen Spaß.

Foto: Günter Beilner

Trotz erfrischender Temperaturen nutzen die zahlreichen Besucher die Sitzgelegenheiten im Freien und verbrachten den Nachmittag am Berg. Die Naturfreunde versorgten die Kinder mit Gratis-Pommes und für die Großen brutzelten Bratwürstl in der Grillhütte. Für nächstes Jahr sind neben den bekannten Naturfreundejugend-Veranstaltungen Osternesterlsuche und Drachenfest zusätzlich Kinder-Sommerfestspiele, ein Kürbisschnitzen und ein Blick hinter die Kulissen der Josef-Franz-Hütte geplant.

Gruppenfoto: Günter Beilner

Wiesenfoto: Katarin Treitl