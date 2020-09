Die Landjugend Frankenfels-Schwarzenbach nahm am Projektmarathon teil.

FRANKENFELS/SCHWARZENBACH (pa). „Ein Holzzelt für die Kindergartenwelt“ - Unter diesem Namen startete die Landjugend Frankenfels-Schwarzenbach ihren diesjährigen Projektmarathon.

hochgeladen von Tanja Handlfinger

Am 28. August 2020 wurde das Projekt von Bürgermeister Heinrich Putzenlechner und Projekbegleiter Leopold Stupphann an Leiterin Lisa Seper und Obmann Roman Riedl übergeben. Unter strengen Covid-19-Maßnahmen machten sich die Mitglieder auf den Weg zum Kindergarten, um das Projekt zu starten. Dort wurde das Holzzelt Schritt für Schritt aufgebaut und kindergerecht ausgestattet. Die Mädels der Landjugend verfassten in der Zwischenzeit einige Berichte und hielten die Homepage aktuell. Am 30. August wurde das Projekt via Videoübertragung auf Facebook und Instagram präsentiert.

hochgeladen von Tanja Handlfinger

Landtagsabgeordnete Doris Schmidl betonte die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Tätigkeit des Landjugendsprengels und lobte den Verein für die großartige Umsetzung. Auch der Frankenfelser Bürgermeister Heinrich Putzenlechner wies auf den tollen Zusammenhalt in dieser herausfordernden Zeit hin. Die fleißigen Mitglieder schufen innerhalb von 42,195 Stunden eine neue Spielmöglichkeit für die Kleinsten der Gemeinde, mit der sie hoffentlich noch lange Freude haben werden.