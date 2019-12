Katze in Tradigist entlaufen.

TRADIGST. "Mietzi in Tradigistdorf entlaufen! Bitte um eure Mithilfe", bittet Nicole Riegler aus Tradigist. Sie schreibt weiter: "Leider ist unsere kleine, rot getigerte, weiß gefleckte Katze vor drei Tagen aus dem Haus gegangen und seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Sie ist zirka sechs Monate alt und sehr neugierig. Vielleicht ist sie heimlich jemandem in Gartenhütte oder Garage gefolgt und würde versehentlich dort eingesperrt? Wir würden uns total freuen, wenn wir unser "Feuerherz" (so ihr Name) bald wieder bei uns zu Hause in Sicherheit wüssten!"