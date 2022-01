Da es heuer nicht möglich ist, den Fasching im größeren Rahmen zu feiern, hat sich Bürgermeister Stefan Gratzl etwas ganz Besonderes für die Kinder überlegt.

HAFNERBACH. Bürgermeister Stefan Gratzl:



"Ein besonderes Highlight nach dem Jahreswechsel ist

immer der Fasching. Leider ist es auch heuer auf Grund der aktuellen COVID- 19 Situation nicht möglich, dass wir den Fasching in größerem Rahmen gemeinsam feiern.

Aber trotzdem möchte ich gemeinsam mit eurer Hilfe Spaß und Freude in die Haushalte unserer Gemeinde bringen: Mit einer Sonderausgabe „Kindergemeindezeitung Fasching 2022“. Ich lade euch herzlich ein: Schickt mir lustige Faschings-Bilder (z.B. selbst gemalte Bilder von verkleideten Personen oder Fotos auf denen ihr mit eurem Faschingskostüm zu sehen seid), lustige Geschichten und Witze. Ich füge eure Beiträge dann in der Zeitung zusammen."

Die Beiträge können bis 3. Februar 2022 per eMail an stefan.gratzl@gmx.at oder am Gemeindeamt Hafnerbach abgeben werden.