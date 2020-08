Doris Wieder hat das geschafft, was viele Leute anstreben: Sie hat ihre Berufung gefunden.



PRINZERSDORF (th). Die Pielachtalerin Doris Wieder brennt für ihre Berufswahl: In ihrer Jugend hat sie ein betriebswirtschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt "Marketing" abgeschlossen.

Den Mut haben

Marketing und Verkauf hatten ihr Interesse geweckt. So war sie immer im Bereich Marketing und Verkauf - auch in mittleren leitenden Funktionen - tätig. Seit gut zehn Jahren beschäftigt sie sich außerdem mit Bewusstseins- und Mentaltraining. Heute ist sie selbstständiger Business Coach und hilft anderen Menschen ihren Weg in der Berufswelt zu finden, in dem sie Wirtschaft mit Energetik verbindet. "Für mich greifen Wirtschaft und Bewusstseinsarbeit ineinander. Mentaltraining ist maßgeblich für den persönlichen Erfolg, denn Energie ist immer ausschlaggebend für was auch immer man tut", erklärt Wieder. In persönlichen Gesprächen versucht sie darüber Klarheit zu finden, wo die größten Stärken, Freuden und Begeisterungen ihrer Kunden liegen und mit ihnen so den Weg in die Selbstständigkeit zu finden. "Es braucht Menschen, die mutig vorangehen, die den Mut fassen, sich selbstständig zu machen", freut sie sich. Die Corona-Krise ist auch an der Pielachtalerin nicht unbemerkt vorbeigezogen: "Seit März hat sich die Berufswelt gewandelt. Viele sind jetzt gezwungen sich zu verändern, sich neu zu orientieren. Seither habe ich auch vermehrt Anfragen."