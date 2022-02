RABENSTEIN. Die Marktgemeinde möchte die Tradition des Faschings auch in diesem Jahr beibehalten. Jeder ist dazu aufgerufen, am Faschingsdienstag sich zu verkleiden – egal ob im Büro, in der Schule, beim Einkaufen oder einfach im Home-Office. Dieses kann an die Mailadresse gemeinde@rabenstein.gv.at geschickt werden. Genauso kann es auf Facebook oder Instagram geteilt werden ("Rabenstein an der Pielach" bei Facebook / "rabenstein_an_der_pielacht" bei Instagram markieren)

Gerne veröffentlichen auch die Bezirksblätter Eure Faschingsfotos – einfach per Mail an redaktion.pielachtal@regionalmedien.at