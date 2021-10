Die Kleinregion und Klimawandelanpassungs-Modellregion (KLAR) Pielachtal stellt in Kooperation mit der Energie- und Umweltagentur (eNu) ein E-Auto zur Verfügung.



WEINBURG. Finanziell wird die Initiative im Rahmen des Projektes „Pielachtal mobil“ vom Land Niederösterreich unterstützt.

Letze Meile Initiativen

Zusätzliche Mobilitätsangebote für die letzte Meile sollen den Umstieg auf die klimafreundliche Mobilität fördern. Dazu gibt es bereits den „Gmoabus“ der für Fahrten im Ortsgebiet zum Nahversorger, Friseur, Arzt und als Anschluss zur Mariazellerbahn genutzt werden kann. Der Gmoabus ist erreichbar unter: 0680/230 44 60.

E-Auto Autohaus Mayr in St. Pölten

Bgm. Peter Kalteis, Vbgm. Michael Strasser der Gemeinde Weinburg und Edith Kendler seitens des Regionalbüro Pielachtal haben das Auto entgegengenommen.

Foto: Gabriele Dobler

Kostenloses E-Auto für die Gemeindebürger in Weinburg im Zeitraum von 11. Oktober bis 30. November 2021.

Im Rahmen der Initiative „Pielachtal mobil“ können Gemeindebürger ein E-Auto kostenlos ausleihen und testen. E-Carsharing Auto ist eine ideale Ergänzung zum öffentlichen Verkehr und eine umweltschonende Alternative zum herkömmlichen Diesel- oder Benzin-PKW.

Die Buchung ist unkompliziert bei der Gemeinde Weinburg unter 02747/2616 möglich.

Pielachtal mobil

Im Rahmen des Projektes Pielachtal mobil wurden im Tal E-Fahrtendienste in Hofstetten, Rabenstein und Kirchberg sowie ein E-Carsharing in Laubenbachmühle installiert. Zusätzlich wurden in Zusammenarbeit mit den Niederösterreich Bahnen und dem Verkehrsverbund Ostregion (VOR) von 16. September bis 14. Oktober 2021 Gratis Pendlertickets für die Mariazellerbahn ausgegeben. Die Aktion ist bei den Pielachtalerinnen und Pielachtalern auf großes Interesse gestoßen.