Von Wegen Stille Fußball-Zeit. Nach den Feiertagen, am Samstag 28.Dezember, spielen die Ogra Ladys beim 2.St.Georgener Hallen-Turnier mit und hoffen auf erfolgreiche Spiele. Das Turnier hatte im Vorjahr Ihre Premiere und die Spiele werden in der Oberndorfer Sporthalle ausgetragen. Gespielt wird in zwei Gruppen und das Ogra Team spielt mit Ybbs, Neuhofen und Melk in der sogenannten „Versicherungsmarkler Aigelsreiter“ Gruppe A.

Also man wird sehen, wie sich die Spielerinnen in der starken Gruppe A präsentieren! Weiters spielen noch Amstetten, St.Georgen, Göstling und Neulengbach juniors um den Turniersieg.

Alles Gute Mädels!