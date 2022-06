Die Trachtenmusik St. Veit feierte ihr 125-jähriges Jubiläum und lud zum großen Fest mit buntem Programm. In unserer Bildergalerie findest du viele Gesichter und Eindrücke vom Fest. - Klick dich durch.

ST. VEIT. Anlässlich des Jubiläums zu 125 Jahren Trachtenmusik wurde in St. Veit drei Tage lang mit großem Vereinsaufmarsch und Festzelt gefeiert. Am Fronleichnahmstag wurde das große Fest eröffnet. St. Veiter Musikanten und die Pöhamer Trachtenmusik gestalteten die Eröffnung. Am Freitag gab es mit Johanns Erben Partystimmung.

klangprächtiges Gesamtspiel am Marktplatz

Fulminanter Abschluss des Jubiläumsfestes am Samstag war der große Aufmarsch von 31 Vereinen und 21 Musikgruppen am Marktplatz und gaben der Trachtenmusik die Ehre zum Jubiläum. Höhepunkt war das fulminante Gesamtspiel am Marktplatz.

Pongaus schönster Maibaum

Im Rahmen des Festes überreichten die BezirksBlätter der Gemeinde St. Veit und dem Kulturverein die Urkunde für den schönsten Maibaum im Pongau – über 17.000 Leute gaben St. Veit in der Umfrage ihre Stimme und waren der Meinung, der schönste Maibaum im Pongau steht in St. Veit. Obmann Christian Jetzbacher reichte die Urkunde weiter an Hans Lottermoser, der den prächtigen Baum spendete.