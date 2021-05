Endlich ist es wieder soweit und es heißt im Dieselkino St. Johann "Film ab". Am Freitag, 18. Juni, gehts los.

ST. JOHANN. Es ist wieder soweit und in St. Johann kann man wieder ins Kino gehen. Ab Freitag, 18. Juni, freuen sich die Dieselkino-Mitarbeiter wieder auf Filmliebhaber, Popcornfanaten und Restaurantbesucher.

Spielbetrieb

Der normale Spielbetrieb wird also wieder aufgenommen und sogar neue Kinderfilme, Actionkracher, Horrorfilme und Komödien stehen am Programm. Alle Filmliebhaber kommen wieder in den Genuss von frischem Popcorn, kalten Getränken und aktuellen Blockbustern und ausgesuchten Arthousefilmen.

„Wir freuen uns nach der langen Zwangspause wieder Gäste mit einem sicheren Konzept und bestens vorbereitet bei uns begrüßen zu dürfen. Uns war es wichtig, dass wir mit einem vielfältigen Programm wieder starten, in dem sicher jeder Filmliebhaber etwas Passendes für sich findet“ – Ernst Diesel, Geschäftsführer der Dieselkinos

Vielfältiges Programm am ersten Tag

Bereits zum Startwochenende stehen bereits eine Vielzahl an neuen Titeln zur Verfügung und auch in den folgenden Wochen starten weitere bereits lang erwartete Filme endlich wieder im Kino. Einen kleinen Auszug gibt es natürlich auch schon.

Raya und der letzte Drache

Cruella - Cats & Dogs: Paw Unite!

A Quiet Place 2

Godzilla vs. Kong

Superintelligence

Die Croods 3D: Alles auf Anfang

Der sichere Kinobesuch

Bestens belüftete Säle, leerbleibende Sitzplätze zwischen Besuchergruppen, ein ausgearbeitetes Präventionskonzept sowie umfassende weitere Maßnahmen machen den Kinobesuch zu einem der derzeit sichersten Freizeitbeschäftigungen.