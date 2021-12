Winterzeit ist Erkältungszeit. Anja Fischer zaubert in ihrem Kräuter-Häuschen alles, was man in der kalten Jahreszeit braucht. Egal ob Erkältungsbalsams oder Räuchermischungen. "Zeitlos - Schule des Lebens" ist zu Besuch bei der Kräuterfee in Altenmarkt. Anja Fischer nimmt die Kinder mit in den Wald und zeigt was man mit den heimischen Kräutern, Harzen und Gehölzen die sie bei einem Spaziergang finden alles machen kann. Ob Erkältungsbalsam, Badesalz oder Kräutertee. Es wird zusammen gewerkelt und geräuchert.

Gemeinsam Räuchermischungen herstellen

Foto: Sonja Eichholzer, Degn Film

hochgeladen von Anja Fischer

Zeitlos - die Schule des Lebens

Kräuterzauber im Winter

Servus TV

26. Dezember 2021

17:10 Uhr