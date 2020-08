Spielen, unbeschwerter Spaß ohne Pflichten und meist auch an ihre Tante dort, so erinnern sich viele an die Kindergartenzeit. Für die Pädagoginnen und Pädagogen ist es im Gegenzug sehr schön, wenn sie viele Jahre später von ihren erwachsenen Kindergartenkindern Dank für die "schöne Zeit im Kindergarten" gesagt bekommen. Was genau den sechs Befragten in unserer Umfrage noch gut im Gedächnis ist, lesen Sie hier.