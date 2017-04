Flachau ist zum dritten Mal bestes Skigebiet der Alpen

27.04.2017, 14:12 Uhr

Viele Siege in Einzelkategorien

Brandstätter bekam Ehrenpreis Lebenswerk

Die Verleihung der Winter-Awards 2016/17 fand am 25. April am Achensee in Tirol statt. Dort wurden auch die internationalen Pistengütesiegel vergeben. Die Mitglieder des internationalen Skiareatests waren in der vergangenen Wintersaison wieder anonym unterwegs und bewerteten Skigebiete und deren Angebote nach den bewährten Kriterien. Das innovative Skigebiet snow space Flachau siegte dabei in zahlreichen Einzelkategorien. Neben dem Gesamt-Testsieg erhielten die Pongauer das internationale Pistengütesiegel in Doppelgold für die perfekt präparierten Pisten und Sicherheitsvorkehrungen. Für den erfolgreichen Damenweltcup Nachtslalom gab es den Award für die "Besten Events" in Gold. Rupert Steger vom ÖSV nahm diese Auszeichnung für das gesamte Organisationskomitee entgegen.Weitere Preise wurden dem Team der Bergbahnen Flachau in den Einzelkategorien "Bestes Marketing" und "Bestes Gästeinformationssystem" verliehen. Die Mannschaft der Pistenrettung wurde mit der Sicherheitstrophy prämiert. Besondere Ehre wurde Geschäftsführer Brandstätter, zuteil: Für sein jahrzehntelanges Engagement und seinen Einsatz erhielt er den Ehrenpreis Lebenswerk, den der Bergbahnen-Chef seinem gesamten Team widmete._____________________________________________________________________________Du möchtest täglich über coole Stories in deinem Bezirk informiert werden? Hier kannst du dich zum kostenlosen Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg anmelden, alle Infos dazu gibt's hier: www.meinbezirk.at/1964081