Seit 20 Jahren direkt für regionale Kunden da: Bauernladen feiert Jubiläum

19.09.2018, 14:28 Uhr

Der Bauernladen Pongau freut sich über sein 20-jähriges Bestehen und lädt zum Jubiläumsbauernmarkt.

ST. JOHANN (aho). Seit 20 Jahren beweist der Bauernladen Pongau, wie gut Landwirte bei der Vermarktung ihrer Produkte zusammenarbeiten. Damals taten sich einige Bio-Betriebe aus der Region um St. Johann zusammen, später folgte der Zusammenschluss mit den Bauern der Sonnenterrasse. Aus der anfangs belächelten Gruppe ist ein nicht mehr wegzudenkender Fixpunkt im Einkaufsgeschehen von St. Johann und Schwarzach geworden. Derzeit vermarkten rund 25 Betriebe ihre Bio-Produkte im Bauernladen, der 2012 auch mit derm Regionalitätspreis der Bezirksblätter ausgezeichnet wurde.

Markt zum Jubiläum

Vielfalt an Produkten

Kein Stillstand nach 20 Jahren

Anlässlich des 20. Geburtstages heuer gibt es am 22. September einen großen Jubiläumsbauernmarkt in St. Johann. Von 10 bis 17 Uhr wird am Maria Schiffer Park in St. Johann ein breites Sortiment an Biolebensmitteln geboten: selbst gebrautes Bier und Getränke, Verkostungen, g'schmackiges Bio-Fingerfood und Edelbrand-Degustationen von der Hedegg Destillerie. Zusätzlich zaubert Alexander Forbes (Chefkoch Hotel Berghof) Geschmackserlebnisse der besonderen Art.„Wir mussten uns zuerst überlegen, welcher Betrieb was erzeugen kann. Schließlich soll nicht jeder das gleiche machen. Wir wollten unseren Kunden ja eine Vielfalt an Produkten anbieten“, erinnert sich Obmann Rupert Emberger an die Anfangsjahre. Mittlerweile findet man von A wie Äpfel bis Z wie Zwiebel ein breites Sortiment an Bio-Produkten aus der Region.Die große Stärke des Bauernladens liege in den saisonalen Biolebensmitteln mit kürzest möglichen Transportwegen und fairen Preisen für Bauern und Konsumenten. „Unser Zentrallager liegt nicht in Wiener Neustadt oder Sattledt, sondern in St. Johann und Schwarzach – insofern schlagen wir locker Supermarktlebensmittel im CO2-Fußabdruck“. Einen weiteren Vorteil sieht Emberger in der nahezu plastikfreien Verpackung der Biolebensmittel: „Manche Kunden kommen sogar mit ihrem eigenen Geschirr, in dem sie sich die Köstlichkeiten mit nach Hause nehmen.“Um die Verfügbarkeit besonders beliebter Produkte zu erhöhen, versucht der Verein neue Biobetriebe zu überzeugen, in die Direktvermarktung einzusteigen. Speziell im Bio-Obstbereich sind Produzenten gesucht. In Zusammenarbeit mit Studenten der FH Salzburg und dem Leader Management Pongau entstand im Vorjahr auch ein neuer modernisierter Außenauftritt samt neuem Logo, der gerade umgesetzt wird. Zudem wird es bald Biogetreideprodukte aus dem Lungau in den beiden Läden geben.