Bürgermeister Mitterer Cup 2018

Der Riesentorlauf für alle St. Johanner Kinder findet am Dienstag den 13.02.2018, um 13:00 Uhr, auf der Skirennstrecke Hahnbaum statt. Gleich am nächsten Tag, um 16:00 Uhr, folgt die Siegerehrung im Kultur- und Kongresshaus am Dom wo tolle Preise auf die jungen Rennfahrer warten.