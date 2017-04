25.04.2017, 16:20 Uhr

Herrmann bestätigt Topform und landete beim Mezzalama am Podium

WERFENWENG (aho). Mit seinen beiden italienischen Teamkollegen erreichte der Werfenwenger Jakob Herrmann beim Skibergsteiger-Klassiker "Mezzalama" in Italien den starken dritten Platz. Das Trio kam bei dem Wettkampf über 27 Kilometer und 3.060 Höhenmeter mit nur 12 Minuten Rückstand auf das Siegerteam ins Ziel. Damit schaffte Herrmann sein bestes Ergebnis im La-Grande-Course-Weltcup.



Die Mezzalama ist ein Teamrennen, bei dem die Strecke zu dritt absolviert werden muss. Die Athleten hatten Gipfel über 4.000 Meter zu besteigen. Herrmann bestätigte konstant über das Rennen seine sensationelle Form und ist mit der Teamleistung höchst zufrieden.

Gestartet wurde in Cervinia und der erste Anstieg führte über den Breithornsattel (3.818 m) auf den Castor (4.228 m). Nach einer kurzen hochalpinen Abfahrt ging es auf den höchsten Punkt, den Lyskamm (4.272 m), ehe eine 13 Kilometer lange Gletscherabfahrt hinunter in den Zielort Gressoney (1.624 Meter) führte.

