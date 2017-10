Pongauer räumen in Bischofshofen ab

09.10.2017, 08:47 Uhr

Der gastgebende Skiclub Bischofshofen feierte gleich mehrere Erfolge. In der Klasse Kinder 1 erzielten David Gruber, Bastian Pirchner und Simon Wimmer einen Dreifach-Sieg. Auch bei den Kindern 2 gab der SCB den Ton an: Jan Lottermoser siegte vor Teamkollege Jonas Gruber und Noel Piard (SV Schwarzach).Bei den Schülern 1b landete Tobias Pfeiffenberger (TSU St. Veit) ganz vorne. Die Klasse Mädchen gewann 1 Lilli Österer (SV Schwarzach). Die Klasse Schüler 1 entschied Clemens Vinatzer (SC B'hofen) vor Felix Resinger (SV Schwarzach) für sich. Bei den Schülern 2 landeten mit Erik Dölderer und Luca Grünwald ebenso zwei Bischofshofener am Podest.