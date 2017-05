Die Pongauer nehmen wieder Kredite auf

07.05.2017, 18:57 Uhr

Sparkasse berichtet von Kreditwachstum und vielen Neukunden.

Eigenmittel als Kreditpuffer

PONGAU (aho). Mit 4.229 Neukunden im Jahr 2016 verzeichnet die Salzburger Sparkasse im Pongau wieder Bestwerte. Damit hält die Bank bei 36.993 Privatkunden, was einem Marktanteil von rund 46 Prozent entspricht. "Wir sind als Salzburger Sparkasse sehr gut aufgestellt und sehen wieder steigende Investitionsfreude bei unseren Kunden", freut sich Generaldirektor Christoph Paulweber.Erfreulich sind für die Sparkasse vor allem das Kreditwachstum von rund sieben Prozent und die Eigenmittelquote von 14,5 Prozent. "Diese Eigenkapitalausstattung ist ein schöner Puffer für neue Kreditvergaben. Wir glauben an die Entwicklung in der Region, denn hier wird viel investiert", sagt Paulweber.Das große Wachstum im Privatbereich führt der Pongauer Filialdirektor Uwe Schweinzer auf mehrere Faktoren zurück: "Einerseits punkten bei den Kunden unsere hohe Beratungskompetenz, die individuelle Betreuung und die innovativen Produkte. Andererseits verbinden wir die digitale und die persönliche Welt der Bankgeschäfte und lassen dem Kunden die Wahl – es war noch nie so einfach." Zudem gibt es im Pongau neben neuen Privatkunden auch einige neue Firmenkunden. "Die Sparkasse Salzburg verzeichnet sehr geringe Kreditausfälle, was für erhöhtes Vertrauen sorgt", bestätigt Paulweber.

Tourismus bringt Investition

In den 13 Pongauer Sparkasse-Filialen sind insgesamt 93 Mitarbeiter beschäftigt. Die Einlagen von Kunden belaufen sich auf 529 Mio. Euro, die Kundenkredite auf 861 Mio. Euro. Den deutlichen Unterschied im Verhältnis zwischen Einlagen und Krediten erklärt Paulweber anhand des Tourismus in der Region: "Im Pongau wird mehr investiert als etwa in der Stadt Salzburg, wo es viele Sparer gibt."