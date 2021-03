WOLFSGRABEN. Gerda Hechl eröffnete Mitte März unter dem Motto "Gutes von unserem Land" ihr Geschäft mit dem Namen „Mein kleiner Laden“. Die Produkte kommen vorwiegend aus Familienbetrieben, da der Kleinunternehmerin Nachhaltigkeit und natürliche Produkte am Herzen liegen. In den Regalen finden sich Weine, Teigwaren, Essig, Öle und vieles mehr, außerdem darf Bio-Honig aus ihrer Heimat , dem schönen Mostviertel, nicht fehlen! Frischekosmetik und Dekorationsartikel ergänzen das Sortiment. „Ich lege großen Wert auf österreichische Produkte. Man findet bei meinem angebotenen Sortiment auch keine chemischen Inhalts- und Duftstoffe in den kosmetischen Artikel“, so Neo-Ladenchefin Gerda Hechl.

Zur Eröffnung gratulierten WKO-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Bürgermeisterin Claudia Bock, Frau in der Wirtschaft Bezirksvertreterin Astrid Wessely und WKO-Außenstellenleiter Ramazan Serttas und wünschten viel Erfolg.