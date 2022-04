Der Gablitzer Komponist bringt die Legende von Robin Hood musikalisch auf die Bühne.

GABLITZ. Winzendorf bei Wr. Neustadt wird zum Sherwood Forest und der Gablitzer Erwin Kiennast sorgt für die Musik. Am 16. Juli ist die Premiere des Musicals "Robin Hood - Kampf um Nottingham". Fritz Schindlecker bringt das Stück als Autor gemeinsam mit Kiennast als musikalischen Leiter auf die Bühne. "14 Stücke habe ich bereits geschrieben", berichtet Erwin Kiennast. Mit dabei ist auch Roman Gregory, der den Sheriff spielt. "Er macht das super", streut Kiennast Gregory Rosen, der sonst nicht dem Musical-Fach zuzuordnen ist. Er war auch kürzlich zu Gast für Leseproben in Gablitz. Wer glaubt, dass es sich dabei um ein einfaches Musical handelt, der irrt sich. Die Produktion ist eine Herausforderung, denn es sind viele Talente gefragt. Hier kommen auch Pferde und spektakuläre Stunts zum Einsatz. Erwin Kiennast kommt zum Einsatz weil er über Jahrzehnte hinweg für seine Qualität bekannt ist.

"Ich kann sehr schnell sehr produktiv sein",

erzählt er. So erinnert sich er an eine Zusammenarbeit mit Gabriel Barylli, wo er pro Tag eine Nummer geschrieben hat. Die Effizienz ist auch sein Erfolg und das weiß er aus seiner Erfahrung. "Ich hab den Ruf in kurzer Zeit ein gutes Ergebnis abzuliefern. Die erste Eingebung ist eben auch die beste", sagt Kiennast über seine Erfolge. Beeindruckt ist er auch von Intendant Martin Exel. "Er ist die treibende Kraft hinter der ganzen Sache", freut sich der Komponist.

Stars auf der Bühne

Auf der Bühne stehen noch weitere Stars. Missy May spielt die Marian, Christian Funk den Robin Hood. Den Zuschauern erwartet ein Schauspiel zwischen Game of Thrones und Rammstein.



"Bei der Musik sind auch einige Ohrwürmer dabei",

gibt Kiennast einen Ausblick.

In dem Musical geht es um Gut gegen Böse. So wird Robin Hood als Adeliger dargestellt, der sich für die Armen einsetzt. "Es geht hier auch um ein Sendungsbedürfnis und nicht nur um die Musik", erklärt der Gablitzer. Der edle Räuber Robin Hood und seine getreuen Helfer kämpfen mit Pfeil und Bogen für Gerechtigkeit und gegen den Sheriff von Nottingham, der sein Volk unterdrückt und ausbeutet. Insgesamt sind 12 Vorstellungen geplant. Im kommenden Jahr geht es weiter.

Hier finden Sie alle Infos zum Musical