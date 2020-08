Der Vereien Sportfreunde Purkersdorf startet ab September mit einem KIDS-Programm: „Girls & Boys – Fun – Action – Power“.

PURKERSDORF. Freunde treffen, Spaß haben, Grenzen ausloten und sich so richtig auspowern steht einmal wöchentlich am Stundenplan. Volksschulpädagoge und Sportübungsleiter Nikolaus Kaspirek auf die Frage, welcher Sport dabei betrieben wird: „Wir bieten ein universelles Sportprogramm, um verschiedene Möglichkeiten auszutesten. Also etwa kleine Ballspiele ohne Sieger, sogenannte New Games, aber auch Wettkämpfe, wo man den Umgang mit Regeln lernt. Speziell die Burschen können beim Ringen statt Raufen ein wenig Dampf ablassen.“ Weiters gibt es Parcourslauf, wo Motorik, Balance und Geschicklichkeit gefordert sind, bei schönem Wetter auch draußen im nahen Wald. Bewegungsspiele in Kombination mit Merkfähigkeit und wechselnden Teams wiederum schulen die Fähigkeit der Kids, sich rasch auf veränderte Situationen einzustellen. Die Einheiten dauern eine Stunde und findet immer freitags (15 Uhr für 6-9, 16 Uhr für 9-12 Jahre) in der Sporthalle der NMS Purkersdorf statt. Anmeldung auf www.sportfreunde-purkersdorf.at