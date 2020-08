Das Team der WKO Außenstelle Purkersdorf ist auf Besuchstour zu ihren Unternehmen. Dieses Mal an der Reihe war das Kartausen Cafe.

MAUERBACH. Zoran Kostic betreibt gemeinsam mit seiner Gattin Jutta Polzer das „Kartausen Cafe“ in Mauerbach. In den stilvoll eingerichteten Räumlichkeiten, die auch immer wieder Künstlern aus Ausstellungsräume dienen, verwöhnt der Unternehmer seine Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten. Noch schöner ist es freilich, wenn das Wetter mitspielt und man draußen sitzen kann, Kostic: „Von unserer Terrasse hat man einen hervorragenden Blick auf die barocke Kartause“. WKO Purkersdorf Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Ausschussmitglied Sandra Schreiblehner und Außenstellenleiter Ramazan Serttas waren in diesen schwierigen Zeiten auf Besuch und wünschten dem Unternehmer und seiner Gattin weiterhin alles Gute und viel Erfolg.