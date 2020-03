MAUERBACH. Auch in Mauerbach fand die konstituierende Sitzung es Gemeinderates statt mit dem bestimmenden Thema der Wahl des Bürgermeisters.

Wieder gewählt

„Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen. Wir wollen auch weiterhin das Miteinander in den Fokus unserer Arbeit stellen und setzen darauf, dass die anderen Parteien die Arbeit für Mauerbach in den Vordergrund rücken und Partei-Hick-Hack hintanhalten“, so der wieder gewählte Bürgermeister Peter Buchner.

Nicht einstimmig

Doch nicht alle sind zufrieden mit der Bürgermeisterwahl in Mauerbach. Die Mandatare der SPÖ Mauerbach haben in der konstituierenden Sitzung nicht für Peter Buchner als Bürgermeister gestimmt. "Peter Buchner hat im vergangenen Gemeinderatswahlkampf die Aktivitäten der Gemeinde und anderer Fraktionen als ausschließlich seine eigenen Erfolge sowie als die der Mauerbacher VP ausgegeben. Dies in einem Ausmaß, dass das einem Wahlkampf übliche Eigenlob um ein Weites übersteigt. Als ehemaliger Arbeitsübereinkommenspartner von Peter Buchner hält die Mauerbacher SP fest, dass das Verhalten der Mauerbacher VP nicht geeignet ist, um ihm für die kommende Periode das Vertrauen auszusprechen. Es gab seitens Peter Buchners keinerlei inhaltlichen Gespräche über die zukünftige Zusammenarbeit im Mauerbacher Gemeinderat", so Erwin Hackl, Ortsparteiobmann SP Mauerbach.

Für ein Miteinander

„Dass die SPÖ den Bürgermeister nicht gewählt hat, ist für uns kein Malheur. Sie befinden sich nach der Wahl wohl noch in der Selbstfindungsphase. Denn scheinbar hat die Hälfte der SPÖ-Fraktion dem eigenen Vorsitzenden Erwin Hackl nicht einmal das Amt des Vizebürgermeisters zugetraut. Unsere Hand bleibt zu allen Fraktionen ausgestreckt. Wir wollen das Beste für Mauerbach rausholen und das geht nur miteinander“, entgegnet Matthias Pilter, VP-Fraktionsobmann.

Ausschüsse stehen fest

Die Ausschüsse wurden bereits den Parteien zugeteilt, die Vorsitzenden werden in der kommenden Woche bestimmt, wobei davon auszugehen ist, dass es da zu keinen Veränderungen kommt teilt Pilter den Bezirksblättern mit.

Bauausschuss: GR Thomas Bruckner (ÖVP)

Finanzausschuss: Vizebgm. Ing. Georg Kabas (ÖVP)

Infrastrukturausschuss: GR Mag. Christine Pennauer (SPÖ)

Kultur- & Sportausschuss: GGR Matthias Pilter (ÖVP)

Sozialausschuss: GR Michael Strozer, MBA (ÖVP)

Umweltausschuss: GGR Ursula Prader (Grüne)

Prüfungsausschuss: GR Michael Felzmann (Grüne)

Bildungsgemeinderat: GR Dr. Hans Jedlicka (ÖVP)

Jugendgemeinderätin: GGR Martina Reitermayer (ÖVP)

Umweltgemeinderat: GR Bernhard Beer (ÖVP)