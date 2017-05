Abschieds-CD-Präsentation im Gablitzer Dorfcafe

07.05.2017, 20:54 Uhr

Die CD umfasst 18 Musiktitel verschiedenster Stilrichtungen, in denen der Allrounder zu Hause ist. Musikalische Unterstützung holte er sich bei Sängerin Brianna (Elisabeth Potzmader), welche auch einige Gesangstitel der CD live zum Besten gab.Dazu lud er eine übergroße Schar geladener Gäste in das Gablitzer Dorfcafe.Künstlerfreund Erich Horns überreichte Georg Ragyoczy das ihm gewidmete Bild “Musikant”.

Georg Ragyoczy: “Bedingt durch meine Bandscheibenprobleme und aus anderen, persönlichen Gründen, habe ich den Entschluss gefasst, mich von der Live-Spielerei zu verabschieden.Mein Ausstieg war sorgfältig vorbereitet. Alles geplante wurde über die Bühne gebracht und das schwere Ton- und Lichtanlagenequipment veräußert.Als kleines Geschenk habe ich mir eine ganz persönliche CD produziert, welche nun im Freundes- und Bekanntenkreis präsentiert wurde. Das Dorfcafe bot den kleinen, heimeligen Rahmen dafür. Ich wollte damit nicht auf eine grössere Bühne. Dass so viele Interessierte kamen, hat mich überrascht, aber auch berührt. An dieser Stelle mein großer Dank an alleWegbegleiter der letzten Jahrzehnte. Der Musik bleibe ich natürlich treu und werde weiter als Komponist, Arrangeur und Produzent tätig sein. Auftritte als Gastmusiker schließe ich nicht aus, aber derzeit ist nichts derartiges in Planung. Weiters werde ich mich, noch intensiver als bisher, der Nachwuchsförderung widmen. Ein kleiner Seitenhieb auf manche politischenAkteure sei mir erlaubt – mit einem kleinen Sponsoring und Schulterklopfen ist es meist nicht abgetan.Erst wenn echte Hilfe und Beistand benötigt wird, erkennt man den echten respektvollen Umgang miteinander, oder eben nicht. Veranstaltungen lassen sich eben nicht beliebig aus dem Ärmel schütteln. Das ist leider eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren machen musste.”