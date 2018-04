Frau Henriette HIERHAMMER feierte ihren 103. Geburtstag

28.04.2018, 17:56 Uhr

Herr Mag. Christian STEGER überbrachte von Seite unserer Landeshauptfrau Mag. Johanna MIKL-LEITNER die besten Glückwünsche.Von Seite der Stadtgemeinde Pressbaum gratulierte Bürgermeister Josef SCHMIDL-HABERLEITNER mit einem Frühlingsblumenkorb.

Die rüstige Jubilarin erzählte den anwesenden Gratulanten über ihr bewegtes Leben. Frau Hierhammer wurde in Wien geboren wo sie mit ihrer Schwester aufwuchs.Schon früh hatte sie den Wunsch in einem sozialen Beruf zu arbeiten. Da ihrer Familie eine finanzielle Unterstützung nicht möglich war, streckte ihr ein evangelischerGeistlicher das Geld für die Ausbildung vor. Frau Hierhammer arbeitete zunächst in Berlin bei der Firma Siemens als Sozialarbeiterin.Nach dem 2. Weltkrieg kümmerte sich Frau Hierhammer als Mitarbeiterin des Schweizer evangelischen Kinderhilfswerkes um die aus den deutschsprachigen Gebieten aus Osteuropavertriebenen Mütter mit Kindern, sowie alleinstehende Flüchtlingskinder.1948 gründete dieselbe Hilfsorganisation ein Kinderheim für die Kleinsten im 14. Bezirk. Im „ Schweizer Haus Hadersdorf“ arbeitete Frau Hierhammer engagiert viele Jahre.Diese Einrichtung wurde später durch eine Haushalts- und Kinderpflegeschule erweitert. Hier erhielten arbeitslose Flüchtlingsmädchen eine Ausbildung.Nach dem Ungarnaufstand im Jahre 1956 wurden schließlich ungarische Mütter mit ihren Kindern aufgenommen und betreut.Bis ins hohe Alter lebte Frau Hierhammer in Rekawinkel.Wir wünschen der Jubilarin alles erdenklich Gute, Gesundheit und Gottes Segen.