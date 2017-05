SPÖ Ball - Eine gelungene Ballnacht

01.05.2017, 21:42 Uhr

Als Ehrengäste konnten Abg z NR Anton Heinzl, Abg z NÖ LT Heidemarie Onodi, Regionalgeschäftsführer Harald Ludwig, Regionsvorsitzender Christian Putz, Geschäftsführerin Rosemarie Brunner, Bgm Mag Karl Schlögl mit Gattin, Vbgm Franz Gruber sowie unter anderem eine Abordnung des Arbeiter Samariterbundes begrüßt werden.

Nach der Eröffnung durch die Tanzschule Immervoll und Eröffnung durch Vbgm Peter Almesberger schwangen die zahlreichen Besucher zur Musik der Band „Schickaria“ das Tanzbein und konnte somit die große Tanzfläche so richtig genießen. Kulinarisch verwöhnt wurden die zahlreichen Gäste wieder von der Purkersdorfer Fa. Reiter & Wolkersdorfer Projectgastronomie.Nach der Mitternachtseinlage konnte der Hauptpreis der Tombola, ein Fernseher, gesponsert von der Fa. Car Rep Autolackier GmbH der glücklichen Gewinnerin Kalkbrenner Susanne überreicht werden.„Ich darf mich an dieser Stelle bei allen Besucherinnen und Besuchern und allen anderen recht herzlich bedanken, die zum tollen Gelingen des 67. Balles beigetragen haben. Der neue Termin wurde von den Gästen gut angenommen und jetzt planen wir schon den 68. SPÖ Ball, “ so Vbgm Peter Almesberger.