Tagesfahrt zu den Wehrkirchen in der Bucklingen Welt und zur Schaubrennerei Kölbl

11.09.2018, 14:13 Uhr

Buckligen Welt und zur Schaubrennerei Kölbl.Die Wehrkirchen in der Buckligen Welt sind besondere Denkmäler der bewegten Geschichte der Region. In ihnen fand die Bevölkerung Zuflucht besonders während der Türken-Kuruzzeneinfälle. Nach der fachkundigen Führung in Krumbach und Edlitz, ging es zum Mittagessen ins Gasthaus Heissenberger in Krumbach.Am Nachmittag besuchten wir die Schaubrennerei Kölbl. Bei einer kommentierten Verkostung von einigen Edelbränden, fuhren wir auf der Heimreise nach Guntramsdorfzum Kirchenheurigen, wo der informative Tag den gemütlich Abschluss fand.