ASV Pressbaum verpasst Saisonziel

25.04.2017, 20:18 Uhr

Die Spieler des ASV Pressbaum glänzten in Kroatien, erlitten dann jedoch in Kärnten eine bittere Niederlage.

PRESSBAUM. Der ASV Pressbaum trat am Sonntag zum entscheidenden Spiel um den Verbleib in der Badminton-Bundesliga an. Das Team musste in Klangenfurt zumindest Unentschieden spielen, scheiterte jedoch. Als Schwachstelle erwies sich dabei das Doppel. Die Pressbaumer verloren hier alle vier Duelle. Auch im Einzel gewannen nur Ema Cizelj und Leon Seiwald ihre Spiele.So verlor der ASV Pressbaum insgesamt mit 2:6 und muss somit in die zweite Bundesliga absteigen. Die junge Mannschaft will in der nächsten Saison jedoch den sofortigen Wiederaufstieg schaffen. Antonia Meinke und Leihspieler Leon Seinwald zeigten zuvor beim Croatian International ihr Potential. Die beiden gewannen die ersten drei Runden souverän und scheiterten erst im Halbfinale nach einem 3-Satz-Krimi.