Mit großem Erfolg wurde eine weitere Kulturzeit in Tannheim eröffnet. Obfrau Veronika Kunz-Radolf begrüßte das Publikum gemeinsam mit Regisseur Stefan Sauter und Bürgermeister Markus Eberle. Ein Almabtrieb durch das Felixe Minas Haus, vom Dachboden bis ins Erdgeschoss war der Gedanke und das hat Sauter meisterhaft inszeniert. Luftakrobatik, Musik, Tanz, nachdem die Kulturzeit eingeläutet war, herrschte buntes Treiben. In jeder Etage der kurzen Wanderung erwartete das Publikum ein Spektakel, ganz wie man das vom Huanza eben kennt. Ein gelungenerer Auftakt in Tannheim mit weiteren interessanten Veranstaltungen bis Anfang Oktober. Informationen sind auf der Homepage der Kulturinitiative "www.huanza.at" zu finden.