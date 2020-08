EHRWALD (rei). In Ehrwald scheinen sich jene Personen, die gerne das Amt des Bürgermeisters bei den kommenden Wahlen im Jahr 2022 einnehmen möchten, vorzeitig zu positionieren.

Nachdem Peter Steger bereits Anfang Juli seinen Kandidatur bekannt gab (wir berichteten), meldet sich nun auch Peter Frei zu Wort, und kündigt seine Kandidatur an.

Im Ort sehr aktiv

"Es gibt viel zu tun in Ehrwald", findet der 65-Jährige, der sich im Ruhestand, oder vielmehr im "Unruhestand" befindet, denn Frei ist im Ort in vielen Bereichen aktiv.

Peter Frei war früher als Zöllner tätig und wechselte dann bis zu seiner Pensionierung zur Polizei. In der Region kennt man ihn als langjährriges Rot-Kreuz-Mitglied, wobei er 14 Jahre lang auch die Ortsstelle Zwischentoren leitete. Er ist außerdem aktives Mitglied bei der Bergrettung und engagiert sich bei der Schützenkompanie Ehrwald sowie beim Theaterverein "Die Kulissenschieber". In den Wintermonaten betätigt er sich außerdem im Bereich der Ehrwalder Alm bei der Pistenrettung.

Politischer Quereinsteiger

Politisch ist Peter Frei hingegen ein "unbeschriebenes Blatt". Aber die Aufgabe reize ihn sehr. Hinzu komme, dass alles darauf hinweist, dass der amtierende Gemeindechef Martin Hohenegg nicht mehr antreten wird (leider konnten wir Bgm. Hohenegg nicht erreichen, um eine Bestätigung von ihm zu bekommen, Anm. der Red.).

"Ein Kandidat, das geht gar nicht."

Mit Peter Steger ist inzwischen schon eine Person bekannt, welche die Nachfolge antreten möchte. "Nur ein Kandidat, das geht gar nicht, finde ich. Daher möchte ich es auch versuchen", erklärt Frei, der sich selbst als politischen Quereinsteiger bezeichnet. Die Bürger sollen eine tatsächliche (Aus)Wahlmöglichkeit haben.

Seine Kandidatur hat Frei inzwischen im Ort bekannt gemacht. Seine Liste ist im Entstehen. "Es gibt einige Mitstreiter. Gemeinsam sind wir dabei, eine interessante Liste zu formieren", erzählt der 65-Jährige.

Das Aufgabengebiet in Ehrwald sei groß. Er selbst sieht die Schaffung von günstigem Wohnraum und die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls in Ehrwald als vorrangige Themen. Politisch werde seine Liste als unabhängige Gruppierung auftreten.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Bezirk Reutte unter

www.meinbezirk.at/reutte