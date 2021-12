Teils in Anwesenheit, teils von Zuhause oder vom Büro aus, verfolgten die Mitglieder des Tourismusverbandes Lechtal die diesjährige Vollversammlung. Neben den Berichten war die Erhöhung der Aufenthaltsabgabe von besonderer Bedeutung.

ELBIGENALP. 66 wahlberechtigte Personen waren bei der Sitzung vor Ort, 104 weitere verfolgten sie per Live-Stream. Beim TVB Lechtal ist man zufrieden, war es trotz der schwierigen Ausgangslage rund um Corona auf diese Weise doch gelungen, sehr viele Mitglieder aus erster Hand und auf direkte Wege zu informieren.

Verändertes Reiseverhalten

Die Kernbotschaft war klar: Corona hat das Reiseverhalten stark verändert. Dem galt es gegenzuwirken. Die Touristiker des Lechtals entwickelten daher neue Angebotsprodukte, bzw. bauten bestehende, gut laufende Aktionen und Packages weiter aus.

So wurden etwa über den "Lechtaler Bergherbst" wanderfreudige Urlauber angesprochen, die gerne ein "Mehr" an Angeboten drumherum in Anspruch nehmen.

Der Vitalweg in Holzgau spricht wiederum eine Gästeschicht an, denen die Lehren des Sebastian Kneipp wichtig sind.

Neue Angebote entstehen

Vieles ist im Fluss im Lechtal. So bringt man sich sehr aktiv in die Entwicklung des "Lechradwegs" ein, der von Steeg bis hinaus nach Augsburg führen wird. Ähnlich wie beim Lechweg für Wanderer möchte man mit diesem Angebot neue Gästeschichten ansprechen.

Im Winter setzt man zunehmend auf das Thema Skitouren. Im Jänner gibt es dazu die Skitourentage (16. bis 23. Jänner 2022), die dazu betragen sollen, das Tal als Vorzeigeregion für alle Skitourengeher zu verankern.

Wally-App hat viel zu bieten

Im Bereich der Serviceleistungen wurde mit der Wally-App eine digitale Reise- und Urlaubsbegleitung für Gäste geschaffen. "Wally" ist dank ihres umfassenden Service- und Informationsangebots aber auch für alle Einheimische ein attraktiver Begleiter.

Nicht mehr wegzudenken ist das Angebot im Bereich des Öffentlichen Nahverkehrs. Der TVB ist maßgeblich daran beteiligt, dass nicht nur Gästen, sondern auch Einheimischen ein ausgezeichnetes Linienangebot in der Talschaft zur Verfügung steht.

Nächtigungszahlen fast auf 2019er-Niveau

Und wie wirkt sich all das auf die Nächtigungen aus? In der Sommersaison 2021 erreichte man fast das Niveau von 2019. Um 2,4 Prozent lagen die Nächtigungen in diesem Sommer unter dem Wert von 2019 (2020 betrug das Minus 24,5%, Anm.). Besonders gut lief es heuer im August, da übertraf man die Zahlen aus den beiden Vorjahren deutlich.

Abgabenerhöhung beschlossen

Um weiterhin am hart umkämpften Tourismusmarkt bestehen zu können, braucht es natürlich Geld, sprich Beiträge an den TVB. Und da wurde eine Erhöung beschlossen. Die Kurtzaxe wurde per Beschluss von derzeit 1,40 Euro auf 1,90 Euro (gültig ab 1. Mai 2022) erhöht. Trotz dieser Steigerung rangiert man weiterhin eher am Ende aller aller Tiroler Tourismusverbände. Tirolweit betrachtet beträgt die Kurtax zwischen € 3,50 (Ötztal Tourismus) und einem Euro (Ferienregion Hohe Salve, Silberregion Karwendel und Region Hall-Wattens).

