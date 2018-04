La Primavera: Frühlingskonzerte in Grän und Reutte

27.04.2018, 08:22 Uhr

Als Solist tritt ein neuer Lehrer an der Musikschule in Erscheinung:Der griechische Geiger Iason Tzanakos begann seine musikalische Ausbildung in Athen, wo er auch Komposition studierte und das Konzertfach Diplom mit Auszeichnung erhielt. Er studierte weiter an der Codarts University in Rotterdam - Bachelor 2012 und an der Musikuniversität Mozarteum in Salzburg - Master 2016. Während seiner Studien bekam er Unterricht von verschiedenen Musiker nicht nur im Bereich der klassischen, sondern auch im Bereich des Jazz, der indischen und der zeitgenössischen Musik.Er hat als Solist, als Kammermusiker oder als Mitglied bedeutender Orchester in Griechenland, Italien, der Türkei, Holland, Frankreich, Österreich und Deutschland gespielt. Neben seinen Konzertreisen unterrichtet er seit April 2017 an der LMS Reutte-Außerfern und absolviert momentan sein Doktorats-Studium am Mozarteum in Salzburg.

Das etwa einstündige Konzertprogramm wird abgerundet mit der Serenade Op. 20 für Streicher von Edward Elgar und der Serenade in E-Dur von Antonin Dvorak.Das Sinfonische Orchester der LMS, geleitet von Direktor Tobias Lämmle gibt zwei Konzerte:Freitag, 04. Mai 2018 im Gemeindesaal Grän, Beginn um 20:00 UhrSamstag, 05. Mai 2018, Pfarrkirche St. Anna in Reutte, Beginn um 19:30 UhrEintritt: freiwillige Spenden