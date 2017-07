Lederhos` meets Stromgitarr´ - Stadtrock in Vils

VILS. Auch heuer laden die Galga Krampalar am Freitag, den 28. Juli zum Vilser Stadtrock. Den musikalischen Part übernehmen wieder die sechs Musiker von „Jetlag“, welche aktuell zu den angesagtesten Coverbands in Tirol zählen. Die Gruppe ist aus der Partyszene kaum noch wegzudenken und tourt mittlerweile quer durch den deutschsprachigen Raum. Mit ihrer Musik werden sie auch heuer garantiert wieder für Top-Stimmung sorgen!

Damit alle Festbesucher sicher nach Vils und wieder nach Hause kommen, wurde ein gratis Shuttlebus eingerichtet, welcher in Richtung Pfronten und Reutte am Weg sein wird. Der genaue Fahrplan ist auf www.stadtrock.com zu finden.

Beginn der Veranstaltung ist um 20:00 Uhr am Eisplatz in Vils.

Kein Einlass unter 16 Jahren – Ausweiskontrolle!! (unter 16 Jahren nur mit Begleitung!!)