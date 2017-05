Staatsmeistertitel für junge Köchin

05.05.2017, 09:20 Uhr

Die Freude war naturgemäß groß - bei der neuen Staatsmeisterin und bei den Fachgruppenvertretern, die bei der Bekanntgabe jubelten: "Der Gewinner ist eine Frau. Sie schaut aus wie ein Engel und kommt vom Hotel Engel!"Es war aber nicht der einzige Außerferner Erfolg bei diesen Staatsmeisterschaften: Bei den HGA-Teilnehmerinnen ging Gold an Rebecca Andiel vom Singer Sporthotel & Spa in Berwang.Fachgruppenobmann Josef Hackl freute sich über die Leistungen der Lehrlinge: "Dieses Ergebnis zeigt, dass wir in Tirol auf dem richtigen Weg sind. Unsere Lehrlinge gehören zu den Besten in Österreich!" Nach der Titelfeier reiste das Team retour nach Tirol, im Gepäck drei Gold-, fünf Silber- und eine Bronzemedaille.