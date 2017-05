Stellungnahme zum Bericht über die Aussichtsplattform bei der Seebenalm

09.05.2017, 11:27 Uhr

2) In Ihrem Artikel wird das Quellschutzgebiet angesprochen: es ist doch unvorstellbar, daß die Behörden diesen Aspekt nicht geprüfter haben und gegebenenfalls eine Absage diesem Projekt erteilten? Dies ist niveaulose Panikmache! Welche Auswirkungen sollen Wanderer, die auf einer Plattform stehen auf ein Quellschutzgebiet haben? Logik Null wenn sich daneben die Seebenalm befindet, und auch die keinen Einfluß darauf hat, sonst wäre sie nicht genehmigt!

3) Selbst das Argument, daß die Plattform die Natur verunstaltet greift nicht, da man sie weder von Ehrwald noch vom Seebensee wegen ihrer geringen Ausmaße aus kaum (eigentlich gar nicht!) sieht (12m X 7 m)!Somit sind alle Gegenargumente entkräftet und wenn die Fakten rational betrachtet werden und nicht weiterhin nur Angst geschürt und falsche Informationen gestreut werden, dann gibt es keinen Grund, sie nicht zu bauen.Wenn wir uns jetzt über Zuwachsraten im Sommer freuen, so ist das auch auf die politischen Situationen in unseren Konkurrenz Destinationen zurückzuführen, aber wenn es dort wieder einigermaßen sicher ist, dann muß man den Gästen einen Mehrwert bieten, was z.B. diese Plattform wäre!Wir in den einzelnen Gremien (Ortsausschuß Ehrwald, Vorstand der TZA, Gemeinderat Ehrwald) haben dieses Projekt eingehend kritisch diskutiert und sind zur Überzeugung gelangt, daß dies eine einmalige Chance ist mit minimalistischem Aufwand eine Zusatzattraktion in eine ohnehin stark frequentierte touristische Gegend zu bieten. Dort wo die Infrastruktur schon vorhanden ist und diese Plattform sogar als Entlastung des Seebensee gesehen werden kann!Mag. Ronald OberreiterObmann Ortsausschuß Ehrwald TZA