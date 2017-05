Gerhard Strele neuer Senioren Vereinsmeister des Billardclub Lechaschau

02.05.2017, 23:00 Uhr

Die diesjährige Vereinsmeisterschaft der Senioren des Billardclub Optik Gundolf Lechaschau wurde in der Disziplin 10-Ball ausgetragen. Die 16 Teilnehmer duellierten sich zunächst in einem Round-Robin System auf eine gewonnene Partie, wobei hier jeder gegen jeden spielte. In diesem Modus konnten sich die besten acht Spieler für das Viertelfinale qualifizieren: Dabei setzte sich Gerhard Strele hauchdünn 4:3 gegen Klaus Raunegger durch. Er spielte im Halbfinale gegen Fred Witting, der Annemarie Beirer 4:1 besiegen konnte. Im zweiten Halbfinale traf Lukas Klotz der Iris Gutheinz 4:2 schlagen konnte, auf den Titelverteidiger Hartwig Weinberger. Er schlug Peter Walch klar mit 4:0.Während im Strele im ersten Halbfinale seinem Konkurrenten um den Finalplatz keine Chance ließ und Fred Witting 4:0 schlug, ging es im zweiten Halbfinale knapper zu. Dort musste sich Weinberger Lukas Klotz 3:4 geschlagen geben. Somit sicherte sich der Stammspieler des Billardclub Vils seine erste Finalteilnahme. Doch der routiniertere Strele konnte sich schlussendlich verdient mit 4:2 durchsetzen und krönte sich nach 2015 erneut zum Senioren Vereinsmeister.