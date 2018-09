SC Tannheimer Tal: Sommertraining mit Bikerennen beendet

21.09.2018, 10:04 Uhr

Bei diesem Bikerennen waren 64 Kinder am Start. Den ganzen Sommer über wurden zehn Trainingseinheiten mit über 70 Kindern durchgeführt. Dabei wurden die Kinder je nach Können und Alter in sieben Gruppen mit je einem Trainer eingeteilt. Dabei wurde auch der Bikepark in Hindelang besucht und es gab eine Grillfeier für die Kinder.Im Laufe des Sommers gab es drei Einzelbewerbe: Crosscountry, Pumptrack und Geschicklichkeit. Diese ergaben nach Punkten die Gesamtwertung. Die Preisverteilung fand im Anschluss an das letzte Rennen in Schattwald statt.Der SC Tannheimer Tal ist auch im Sommer sehr aktiv. Neben dem Training im Winter wird inzwischen ein Ganzjahrestraining mit Laufen, Radfahren und Hallentraining angeboten.Im Herbst folgt dann das Spezialtraining auf Langlaufrollern.