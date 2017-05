08.05.2017, 08:32 Uhr

Spannende Begegnungen in der AFL

AUSSERFERN (rei). Es will und will einfach nicht gelingen, dass die Spieler des FC Tiroler Zugspitze endlich zu einem Punkt kommen. In der elften Meisterschaftsrunde gab es daheim gegen Tannheim eine schmerzhafte 0:3 Heimniederlage.

Vorne an der Tabellenspitze findet sich der FC Höfen. Auf eigener Anlage siegten die Höfener gegen Pinswang mit 2:1 und liegen jetzt zwei Zähler vor Weißenbach. Weißenbach schaffte daheim gegen Breitenwang nur ein 2:2. Den höchsten Sieg der Runde feierte Ehenbichl. Auswärts in Elmen gab es einen 4:0 Erfolg. Ebenfalls vier Treffer - verteilt auf 3:1 - gab es in Pflach. Hier besiegte die Gastgeber Steeg/Holzgau.

