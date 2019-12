Wieder einmal treten unseriöse Geschäftemacher im Namen der Energie AG auf.



OÖ. In Uttendorf, Bezirk Braunau, versuchte am 20. Dezember 2019 ein Unbekannter einige Hausbesitzer dazu zu überreden, ihn ins Haus zu lassen, um die Jahresabrechnung zu kontrollieren. Achtung: Die Energie AG wird weder selbst auf diese Weise tätig, noch beauftragt sie Dienstleister, die gemeinsam mit den Kunden die Jahresabrechnung durchgehen sollen. Dafür hat die Energie AG eine kostenlose Servicehotline bzw. das Kundenportal, in dem direkt Kontakt mit dem Service-Team aufgenommen werden kann.



Festzuhalten ist:



• Es gibt keine Mitarbeiter der Energie AG oder beauftrage Unternehmen im Namen der Energie AG, die vor Ort bei den Kunden Jahresrechnungen kontrollieren (müssen).

• Die Energie AG schließt generell keine Energielieferverträge als „Haustürgeschäft“ ab.

• Sie haben als Kunde bei „Haustürgeschäften“ ein gesondertes Rücktrittsrecht.

• Bei Fragen rund um Ihren Vertrag oder für weitere Informationen steht Ihnen unsere kostenlose Service-Hotline jederzeit zur Verfügung.

Kontaktdaten für Kunden der Energie AG

Kostenlose Telefonhotline

0800/81 8000

(Mo-Fr, von 7-19 Uhr)

service@energieag.at