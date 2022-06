Gestern, 20 Juni, zog erneut ein schweres Unwetter durch den Bezirk Ried. Zahlreiche Feuerwehren wurden zu Überflutungen und umgestürzten Bäumen alarmiert.

BEZIRK RIED. Die Freiwillige Feuerwehr Senftenbach wurden zu mehreren Sturmschäden im Gemeindegebiet gerufen und war mit 22 Mann im Einsatz. Die Kollegen aus Andrichsfurt wurden zu einem Sturmschaden in die Ortschaft Pötting alarmiert. Durch den starken Wind stürzte eine Linde quer über der Fahrbahn. Mit Unterstützung vom Grundstückseigentümer konnte der Baum rasch von der Fahrbahn entfernt werden. Sechs Kameraden waren zur Stelle. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Andrichsfurt beendet. Die freiwillige Feuerwehr Reichersberg half bei Überflutungen in Obernberg und befreite Straßen von Bäumen und Ästen. Weiters wurden ein Teil eines abgedeckten Daches in Reichersberg provisorisch zugedeckt. Hier gab es auch jede Menge Hagel mit bis zu zwei Zentimeter Korngröße. Weiters im Einsatz waren unter anderem die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Obernberg, St. Georgen bei Obernberg, Traxlham, Stelzham, Lambrechten, Winkl, St. Martin, Mühlheim, Mörschwang und Katzenberg.

Schloss beschädigt

Besonders schwer hat es das Schloss Katzenberg in der Gemeinde Kirchdorf getroffen. Zahlreiche Bäume stürzten auf die Mauern des geschichtsträchtigen Gebäudes. Erst einen Tag zuvor, am 19. Juni, wandte sich Johannes Steinbrener mit einem Spendenaufruf an die Facebook-Community. "Das Schlossdach ist in die Jahre gekommen und braucht tiefgreifende Sanierungsmaßnahmen. Unterstützen Sie steuerbegünstigt die Erhaltung des Kulturjuwels im Innviertel über das Bundesdenkmalamt", hieß es in einem Posting. Wer dieses umfangreiche Projekt unterstützen möchte, findet unter www.schloss-katzenberg.at/spendenaktion nähere Infos. Die Spendenaktion läuft bis 31. Dezember 2026!