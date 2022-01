Sich in einer neuen Stadt zurechtzufinden, ist oft gar nicht so einfach. Rieder Neubürgern wird es künftig leicht gemacht, denn sie erhalten beim Anmelden ihres Hauptwohnsitzes beim Bürgerservice eine Willkommens-Mappe. Die Aktion von Stadtgemeinde und Stadtmarketing versorgt die „Neuen" mit nützlichen Infos sowie Gratis-Besuchen in den städtischen Freizeiteinrichtungen.

Sowohl Einzelpersonen als auch die gesamte Familie können somit das Freibad, das Freizeitbad, das Museum Innviertler Volkskundehaus die Eislaufhalle und auch das Charlotte-Taitl-Haus kostenfrei besuchen und sich in der Stadtbücherei gratis etwas ausleihen. Wer sich in all diesen sechs Einrichtungen innerhalb eines Jahres einen Stempel abholt, kann den vollständigen Folder beim Bürgerservice gegen einen Rieder Schwanthaler Zehner tauschen.

Positives Feedback

Bürgermeister Bernhard Zwielehner dazu: „Wer sich für Ried entschieden hat, der hat ohnehin schon eine gute Entscheidung getroffen. Denn Ried bietet seinen Bewohnern und auch Besuchern so viel Lebensqualität. Wir als Stadtgemeinde wollen das zusätzlich wertschätzen!" Dass sich Neubürger über das Angebot freuen, konnte beim Testlauf Ende vergangenen Jahres bestätigt werden. "Leider waren die städtischen Einrichtungen 2021 immer wieder Lockdown-bedingt geschlossen, weshalb viele das Freizeitangebot noch nicht in Anspruch nehmen konnten. Generell freuen sich die Leute aber darüber, beim Anmelden derart überrascht zu werden", so Stefan Aigner von der Bürgerservice-Stelle.