Mit einem Turnier am Beachvolleyballplatz mit insgesamt zwölf Mannschaften feierte die Sektion Beachvolleyball der Union Kirchdorf mit Sektionsleiter Karl Weinberger unlängst ihr zehnjähriges Gründungsjubiläum.

KIRCHDORF. Mit Begeisterung wurde gesmasht, gebaggert und geblockt. Die Djs Hannah und Mario brachten mit ihrer Playlist Grand-Slam Stimmung während der Spiele nach Kirchdorf. Bei tropischen Temperaturen konnten sich die Teilnehmer in einem großen Pool und weiteren kleinen Planschbecken abkühlen. Am Abend standen die Platzierungsspiele und das Finale am Programm, wobei das Team „Happy Team“ den ersten Platz belegte. Bei der Pilswertung konnte sich das Team “Ballert das da rein, in den Pool“ knapp vor der „Bierliga“ den 1. Platz sichern. Nach der Siegerehrung wurden noch bis spät in die Nacht gemeinsam gefeiert.

Frühschoppen am Sonntag

Am nächsten Tag ging es mit einem Frühschoppen mit musikalischer Umrahmung durch die IBO Tanzlmusi im Bierzelt weiter. Mittags starteten dann die acht anwesenden Teams das Zwei gegen Zwei Turnier, bei dem die Sieger der Vortages ihren Titel verteidigen konnten.



Neue Vereinsbekleidung

Große Freude haben die Kirchdorfer Beachvolleyballer auch über die neue Vereinskleidung, welche dank finanzieller Unterstützung durch die Gemeinde Kirchdorf, die Raiffeisenbank sowie durch die privaten Sponsoren Vizebürgermeisterin Andrea Schachinger und Bürgermeister Josef Schöppl möglich wurde.