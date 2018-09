ACHTUNG SCHULBEGINN!-Liebe Autofahrer gebt Acht auf uns!!!!!!!

10.09.2018, 18:59 Uhr

Liebe Autofahrer gebt Acht auf uns!!!!!!! Kinder haben im Straßenverkehr Vorrang!!!!!!!Diese Plakate in den A-Ständern sollen das Bewusstsein aller Verkehrsteilnehmer schärfen, besonders der Autofahrer. Kinder wünschen sich, dass nicht nur sie selbst, sondern auch Lenker die Regeln einhalten und z.B. Kinder beim Zebrastreifen, queren lassen. Auch das Gesetz gibt den Kindern recht: Kinder haben immer Vorrang, wenn sie die Fahrbahn queren möchten, nicht nur dann, wenn sie den Zebrastreifen nutzen. Weil Kinder vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen sind, sollte man als Autofahrer daher immer besonders aufmerksam fahren, sobald Kinder am Straßenrand sichtbar sind.Buben und Mädchen (Holzfiguren) wurden in der Gemeinde Kirchdorf/Inn(Herzlichen DANK gebührt Alois Wührer und Josef Schachinger für´s Aufstellen der Holzfiguren) kurz vor Schulbeginn in der Nähe von der Schule, Kindergarten, Schulweg, Schulbushaltestellen, am Fahrbahnrand, überall da wo mit Kindern zur rechnen ist, aufgestellt.Diese, sollen die Autofahren auf den Schul.- u.Kindergartenbeginn aufmerksam machen, und an den gekennzeichneten Stellen (durch die Holzfiguren) daran erinnern, dass hier vermehrt mit kleinen Straßenbenützern zu rechnen ist!- Achtung hier quere ICH die Straße.