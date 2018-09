Jede Menge Gaudi & Baumgartner Bier

16.09.2018, 16:05 Uhr

SCHÄRDING (tazo). Was Hip Hop und Gstanzlsingen gemeinsam haben? Normalerweise nichts. Die Wochenendgaudi, veranstaltet von der Brauerei Baumgartner in Kooperation mit der Staune GmbH aus Linz, in den Hallen der Brauerei Baumgartner belehrte jedoch eines Besseren. Samstag Abend gab sich unter anderem Gstanzl-Queen Renate Maier mit ihren Kontrahenten einen verbalen und wortgewitzten Schlagabtausch. Der Sonntag begann dann mit einem Frühschoppen, begleitet durch die Stadtmusikkapelle Schärding. Das Highlight aber war der "Ervolksmusiker" aus dem Zillertal - Marc Pircher. Scharenweise Fans zog es hier in die ersten Reihen. Seitens der Veranstalter zeigte man sich mehr als zufrieden. "Unsere Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Es war ein Fest für unsere Fans und auch Mitarbeiter. Denn auch bei unseren engagierten Mitarbeitern wollten wir uns hiermit bedanken", erklärt Magdalena Beham, Marketingleitung Brauerei Baumgartner.