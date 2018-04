Zwei Missen in der "Kochschule"

24.04.2018, 10:53 Uhr

Die amtierende Miss Oberösterreich Bianca Kronsteiner und die aktuelle Miss World Austria, Sarah Chvala, verbrachten einige entspannte Tage im SPA Resort Therme Geinberg.

GEINBERG. Zum Abschluss des Wellness-Urlaubs hieß es allerdings „ab in die Schule“: 2-Hauben-Koch Peter Reithmayr aus dem Geinberger Aqarium nahm die beiden unter seine Fittiche und kreierte einen „Gemüsegarten“ als auch eine Ente auf Haubenniveau.Die beiden jungen Damen zeigten sich sehr interessiert am Thema Kochen und nahmen praktische Tipps und Tricks mit nach Hause. Beim ihrem Besuch kam auch ein wenig „Heimatgefühl“ hoch. Im Vorjahr legten beide den Grundstein ihrer Karriere bei der Miss Austria Akademie in der Therme Geinberg.