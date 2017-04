AT

Trainingszentrum SV Ried , Voglweg , 4910 Ried im Innkreis AT

RIED. Zu einem „Tag der offenen Tür“ beim neuen Trainingszentrum am Voglweg in Ried lädt die SV Guntamatic Ried im Rahmen eines kleinen Frühschoppens am Sonntag, 7. Mai, ab 9.30 Uhr.

Neben halbstündlichen Führungen (ab 10 Uhr) durch das neue Trainingszentrum stehen die Spieler und Trainer der SV Guntamatic Ried für Gespräche, Autogramme und Fotos zur Verfügung.