Metalltechniker aus dem Innviertel besuchten Schmiede-WM in Italien

04.10.2017, 10:30 Uhr

Neben den bereits fertiggestellten aktuellen Projekten waren in einer Ausstellung auch andere Skulpturen und Kunstobjekte, aus früheren Jahren, zu bestaunen. Auf der Anreise wurde ein Abstecher nach Venedig gemacht, wo neben einer Stadtführung auch die Glasbläserinsel Murano besucht wurde. Ein ganzer Tag gehörte der Weinverkostung auf verschiedenen Weingütern in der Chianti Region. Die Organisatoren der Reise, Petra und Hans Wendl, hatten einige absolute Geheimtipps ausgewählt und es konnten ausgezeichnete Weine und Spezialitäten aus der Region genossen werden. Besonders beeindruckt waren die Stahlbauer unter den Reisenden von der Architektur des neu errichteten Weingutes der Weindynastie Antinori zwischen Florenz und Siena.Eine Stadtbesichtigung in Florenz und ein Abendessen in einer typisch toskanischen Cantinetta rundeten das Programm ab. Während der Busfahrt und zwischen den Programmpunkten wurde eifrig „gefachsimpelt“ und wertvolle Erfahrungen ausgetauscht. Mit vielen guten Ideen kehrten die Metaller in die Heimat zurück und werden die Inspirationen der Reise in ihre Arbeit einfließen lassen.