Neue Intersport Filiale eröffnet in Ried

12.10.2017, 09:42 Uhr

Standort Ried

Das Familienunternehmen wurde 1989 gegründet und ist seitdem stetig gewachsen. Insgesamt werden zur Zeit 140 Mitarbeiter beschäftigt.„Ich sehe den neuen Standort in Ried als weitere große Herausforderung und freue mich, unseren zukünftigen Kunden eine große Markenauswahl zum besten Preis und ein kompetentes Service zu bieten“, so der Geschäftsführer Karl Kaltenbrunner jun. Bisherige Stammkunden werden neben dem breiten Sortiment von bekannten Gesichtern willkommen geheißen: "Unter der Leitung von Holger Pechmann finden Sie Ihr gewohntes Verkaufsteam im neuen Intersport Ried", betont Kaltenbrunner.Eröffnet wird die Filiale in Ried am Freitag, 27. Oktober. "Das Team rund um Holger Pechmann freut sich, Sie mit deren Begeisterung für Sport und Mode anzustecken und Ihnen bei Ihrer Suche nach den für Sie passenden Artikeln zu begleiten", weiß Kaltenbrunner.