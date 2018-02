Hilfe und Trost nach Trennung oder Todesfall: Neue Kurse in Rohrbach-Berg

16.02.2018, 07:43 Uhr

Der gemeinnützige Verein "Rainbows" unterstützt seit fast 20 Jahren Kinder und Jugendliche in Trennungs- und Verlustsituationen mit zwei unterschiedlichen Angeboten, auch im Bezirk Rohrbach.

Neue Kurse starten im März

ROHRBACH-BERG. Die Trennung der Eltern verlangt Kindern und Jugendlichen eine große Anpassungsleistung ab. Unabhängig davon, ob die Eltern „im Guten“ auseinander gehen oder große Konflikte austragen – für die betroffenen Kinder ist die veränderte Familiensituation immer eine Herausforderung. Der gemeinnützige Verein "Rainbows" unterstützt sie deshalb dabei in Kleingruppen, nach einem bewährten Konzept. Die Teilnahme an einer Gruppe ist unabhängig vom Ereigniszeitpunkt möglich.Ebenfalls bietet "Rainbows" Hilfe an, wenn ein geliebter Mensch stirbt und Kinder um ihn trauern, denn die Buben und Mädchen möchten in dieser Situation meist erwachsene Bezugspersonen schonen und sie mit ihrer Traurigkeit und ihren Fragen nicht noch zusätzlich belasten. Genau hier schafft der Verein Abhilfe und ist für trauernde Kinder und Jugendliche da, begleitet sie behutsam und individuell in ihrem Trauerprozess.Am Standort Rohrbach-Berg werden Anfang März wieder Plätze für Trauerbegleitungen frei, neue Trennungsgruppen starten Anfang April. Informationen und Anmeldungen unter: 07612/63 056, ooe@rainbows.at, https://www.rainbows.at